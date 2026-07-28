МЧС ожидает, что непогода сохранится в Москве до девяти вечера

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В ближайшие два часа в Москве ожидается сильный дождь с градом и шквалистым ветром 15-20 м/с, сообщает столичное управление МЧС во вторник.

"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 21 часа 28 июля в Москве, преимущественно в ТиНАО, ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, град, шквал 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Управление МЧС по Москве советует гражданам не укрываться и не парковать транспорт под деревьями и быть осторожными.