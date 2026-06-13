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Нижний иконостас в Церкви Петра и Павла в Москве восстановят

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах по реконструкции нижнего иконостаса в Церкви Петра и Павла на Новой Басманной улице в столице.

"В планах на 2026-й - начало работ по воссозданию нижнего иконостаса", - написал он в субботу в своем канале в Max.

Здание является объектом культурного наследия федерального значения. Церковь была построена в 1704-1723 годах по указу Петра Первого.

Восстановление иконостаса в Церкви Петра и Павла является частью комплексных работ по восстановлению фасадов и интерьеров памятника архитектуры, начатых в 2021 году, уточнил Собянин.

Москва Сергей Собянин Новая Басманная улица церковь Петра и Павла
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