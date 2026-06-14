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На Патриаршем мосту появится новый сход на Якиманскую набережную

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах по обустройству Патриаршего моста новым спуском на Якиманскую набережную.

"Патриарший мост оборудуем новым сходом на Якиманскую набережную. (...) Специалисты проектируют объект в форме цилиндра - в центре расположится лифтовая шахта, а вокруг нее по спирали сделают лестницу", - написал он в своем канале в мессенджере Max.

Собянин отметил, что работы завершатся в 2027 году. Сейчас с моста на набережную можно попасть по временным спускам, добавил он.

Новый сход сделает прогулки комфортнее, а маршрут от храма Христа Спасителя до Якиманской набережной - еще популярнее, уверен мэр.

Москва Патриарший мост Якиманская набережная Сергей Собянин
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