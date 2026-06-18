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Московский ТЦ "Садовод" поврежден после падения обломков БПЛА

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о повреждениях на территории ТЦ "Садовод" в результате падения фрагментов БПЛА, число сбитых в четверг на подлете к столице беспилотников достигло 33.

"ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских беспилотников на Москву. Уничтожены еще пять БПЛА. На месте падения обломков на территории торгового центра "Садовод" зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий. Пострадавших нет", - написал Собянин в своем канале в Max.

Ранее в четверг сообщалось об уничтожении 28 беспилотников, летевших на столицу.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 июня 2026 года Военная операция на Украине
Москва ТЦ Садовод повреждения БПЛА
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