Собянин сообщил об уничтожении 52 беспилотников, летевших на Москву

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации в четверг 52 беспилотников, пытавшихся атаковать столицу.

"Системой ПВО Минобороны уничтожены 52 беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Собянин в мессенджере Мах.

Ранее в четверг сообщалось о 43 сбитых на подлете к столице дронах. Несколько беспилотников ударили по Московскому НПЗ, также в результате падения обломков БПЛА поврежден столичный ТЦ "Садовод".