Движение на улице Капотня в Москве восстановили после введенных накануне ограничений

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Ограничения движения продолжают снимать на юго-востоке Москвы, восстановлено движение транспорта на улице Капотня, сообщил столичный департамент транспорта.

"Движение открыто на улице Капотня", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента утром в пятницу.

По-прежнему нет движения по трем полосам на внутренней стороне МКАД в районе Новорязанского шоссе. Также частично закрыт прямой проезд к ТК "Садовод": на съезде с внешней стороны МКАД в районе 15-го км.

Ограничения движения на юго-востоке Москвы вводились в четверг утром. Ближе к вечеру четверга сообщалось о частичном восстановлении движения.