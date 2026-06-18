Проезд в московский ТК "Садовод" перекрыли

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - На МКАД временно перекрыли проезд к ТК "Садовод", сообщил департамент транспорта Москвы и посоветовал использовать для парковки территорию ТЦ "МЕГА Белая Дача".

Сейчас прямой проезд к ТК "Садовод" временно закрыт: ограничения действуют на улице Верхние Поля, на съезде с внутренней стороны МКАД в районе 14-го км и на съезде с внешней стороны МКАД в районе 15-го км.

Для проезда к ТЦ "МЕГА Белая Дача" при движении по внутренней стороне МКАД необходимо следовать до развязки с Бесединским шоссе, выполнить разворот на внешнюю сторону МКАД и продолжать движение до съезда на дублер МКАД в районе дома 14 по Дзержинскому шоссе. Примерно через 800 м расположена парковка торгового центрае

Кроме того, при движении по внешней стороне МКАД необходимо съехать на дублер МКАД в районе дома 14 по Дзержинскому шоссе. Примерно через 800 м расположена парковка торгового центра.

Для прохода от ТЦ "МЕГА Белая Дача" к ТК "Садовод" можно воспользоваться надземным пешеходным переходом через улицу Верхние Поля - МКАД и далее проследовать до торгового центра.

"Остановка на МКАД запрещена. За нарушение предусмотрен штраф в размере 2,5 тысячи рублей и эвакуация. Для построения маршрута используйте приложения Яндекс и 2ГИС. Указывайте: "парковка МЕГА Белая Дача", - напомнили в Дептрансе.

Утром 18 июня Москву атаковали беспилотники. Несколько долетели до Московского нефтеперерабатывающего завода. Повреждения одного из зданий зафиксированы на территории ТЦ "Садовод".