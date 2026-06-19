Московский ТК "Садовод" не будет работать в выходные

Автобусы не будут к нему ездить

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В Москве торговый комплекс "Садовод" не будет работать в выходные, в связи с этим не будут работать маршруты наземного городского транспорта до него 20 и 21 июня, сообщил городской Дептранс.

Не будут работать маршруты наземного транспорта 436, с694, с711, 739а, 739в, 739к, с744, с768, с867.

Утром 18 июня Москву в результате атаки БПЛА было повреждено здание на территории "Садовода". Прямой проезд к ТК затем частично закрыли - на съезде с внешней стороны МКАД в районе 15-го километра.