Москвич получил условный срок за угрозы в адрес контролера автобуса

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В Москве Кузьминский суд признал пассажира автобуса виновным в угрозе применения насилия к контролеру (ч. 1 ст. 318 УК) и публичном оскорблении представителя власти (ст.319 УК) и назначил ему условный срок, сообщила прокуратура столицы.

Суд установил, что 27-летний мужчина пьяным подъехал на самокате к автобусной остановке на Волгоградском проспекте.

"Испытывая личную неприязнь, он начал угрожать применением насилия в отношении сотрудника ГКУ Москвы "Организатор перевозок" и публично оскорблял контролеров московского транспорта", - отметили в прокуратуре.

С учетом позиции Кузьминской межрайонной прокуратуры суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два с половиной года.