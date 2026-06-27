Движение по внешней стороне Садового кольца закрыто в связи с "Электрофестивалем"

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В связи с плановыми ограничениями закрыто движение по внешней стороне Садового кольца, сообщил столичный департамент транспорта в мессенджере Max в субботу.

Перекрытие движения автотранспорта вызвано проведение "Электрофестиваля". По данным дептранса, мероприятие уже началось.

"2-й в истории города Электрофестиваль стартовал! Фестивальный городок будет работать до 17:30", - добавили в департаменте.