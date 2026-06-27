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Движение по внешней стороне Садового кольца снова открыто

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - После плановых ограничений в связи с проведением электрофестиваля внешняя сторона Садового вновь доступна для автотранспорта, сообщили в субботу в столичном департаменте транспорта.

"Движение открыто", - говорится в его сообщении, опубликованном в мессенджере Max.

Московский транспортный электрофестиваль организован в субботу в рамках проекта "Лето в Москве". Парад электротранспорта проходит на Садовом кольце. Для участия в мероприятии было необходимо зарегистрироваться и приехать на своем электромобиле или электромотоцикле. Колонна с Зубовской площади уже стартовала.

Москва Садовое кольцо
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