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На ряде улиц ЮЗАО, на отрезках Киевского шоссе и внешней стороне МКАД временно нет движения

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Движение автотранспорта временно закрыто на ряде улиц юго-запада и запада Москвы, сообщает столичный департамент транспорта в воскресенье.

"Движение временно закрыто: на улице Миклухо-Маклая в районе пересечения с Ленинским проспектом; на улице Обручева в районе пересечения с Ленинским проспектом в оба направления; на улице Удальцова в районе пересечения с Ленинским проспектом в оба направления; на Ломоновском проспекте в районе пересечения с Ленинским проспектом в оба направления; на улице Островитянова (...) на проспекте 60-летия Октября", - говорится в сообщениях дептранса, опубликованных в мессенджере Max.

Кроме того, движения автомобилей нет на Киевском шоссе в районе шоссе Ракитки и на внешней стороне МКАД в районе Ленинского проспекта.

Москва ЮЗАО Киевское шоссе МКАД
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