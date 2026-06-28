Движение в ЮЗАО, на участках Киевского шоссе и МКАД восстановлено после ограничений

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Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Ранее введенные ограничения на движение автотранспорта по ряду улиц ЮЗАО, а также по участкам МКАДа и Киевского шоссе сняты, сообщает в воскресенье столичный дептранс.

"Движение открыто: на Киевском шоссе в районе шоссе Ракитки; на внешней стороне МКАД в районе Ленинского проспекта; на улице Миклухо-Маклая в районе пересечения с Ленинским проспектом; на улице Обручева в районе пересечения с Ленинским проспектом в оба направления; на улице Удальцова в районе пересечения с Ленинским проспектом в оба направления; на Ломоновском проспекте в районе пересечения с Ленинским проспектом в оба направления; на улице Островитянова. на проспекте 60-летия Октября", - говорится в сообщении департамента в мессенджере Max.

Ограничения действовали менее 30 минут.