Временно ограничено движение автотранспорта в центре Москвы

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - На Кремлевской набережной, на Большом Каменном мосту, а также на Ленинградском проспекте от станции метро "Динамо" до станции "Белорусская" в сторону центра временно закрыто движение автотранспорта, сообщили в воскресенье в столичном дептрансе.

"Движение временно закрыто: на Большом Каменном мосту; на Кремлевской набережной; на Ленинградском проспекте в районе дома 35 по направлению в центр", - говорится в сообщении департамента, опубликованном в мессенджере Max.

Накануне в департаменте транспорта предупреждали о возможности введения подобных мер.