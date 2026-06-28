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Временно ограничено движение автотранспорта в центре Москвы

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - На Кремлевской набережной, на Большом Каменном мосту, а также на Ленинградском проспекте от станции метро "Динамо" до станции "Белорусская" в сторону центра временно закрыто движение автотранспорта, сообщили в воскресенье в столичном дептрансе.

"Движение временно закрыто: на Большом Каменном мосту; на Кремлевской набережной; на Ленинградском проспекте в районе дома 35 по направлению в центр", - говорится в сообщении департамента, опубликованном в мессенджере Max.

Накануне в департаменте транспорта предупреждали о возможности введения подобных мер.

Москва
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