Ограничения на движение автотранспорта в центре Москвы сняты

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Движение на Кремлевской набережной, Большом Каменном мосту и участке Ленинградского проспекта восстановлено, сообщили в воскресенье в столичном дептрансе.

"Движение открыто: на Большом Каменном мосту; на Кремлевской набережной; (...) на Ленинградском проспекте в районе дома 35 по направлению в центр", - говорится в сообщениях департамента, опубликованных в мессенджере Max.

Ранее дептранс сообщал о временных ограничениях движения автотранспорта в центре Москвы.