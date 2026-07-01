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На Казанском направлении МЖД в поездах был сбой в работе кондиционеров

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - На Казанском направлении МЖД из-за неисправности внешнего источника электроэнергии в Люберцах в вагонах электричек на участке от Вешняков до Быково не работали кондиционеры, сообщила МЖД. К 19:06 поезда возобновили движение уже без ограничений в энергопотреблении, работа кондиционеров наладилась.

Как объясняли в компании, из-за сбое в Люберцах была ограничена мощность тяговой подстанции Панки. Поезда Казанского направления ходили по графику, но в режиме ограниченного потребления электроэнергии. Поэтом в вагонах не работали кондиционерв.

"В 19:06 подача энергоснабжения на тяговой подстанции Панки восстановлена в полном объеме. Движение пригородных поездов на участке "Вешняки - Быково" Казанского направления МЖД осуществляется без ограничений потребления электроэнергии, в электропоездах возобновлена штатная работа кондиционеров", - заверила позднее МЖД.

МЖД Казанское направление Панки Люберцы
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