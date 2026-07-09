Уголовное дело комика Семена Слепакова передано в суд в Москве

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Расследование уголовного дела в отношении иноагента Семена Слепакова завершено в Москве, сообщили в Следственном комитете России (СКР) в четверг.

"Следствием получены доказательства, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - говорится в сообщении.

Слепаков обвиняется по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента).

По данным СКР, артист был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение закона о деятельности иноагентов. При этом, находясь за пределами РФ он распространил в одной из соцсетей материалы без указания на то, что они созданы и (или) распространены физлицом, выполняющим функции иноагента.

Слепакову заочно предъявлено обвинение, он объявлен в розыск. По ходатайству следствия в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в СКР.