Музыкант Семен Слепаков и фонд Карнеги пополнили реестр иноагентов

Семен Слепаков Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов музыканта Семена Слепакова и фонд Карнеги за международный мир.

Реестр иноагентов на сайте Минюста обновился вечером в пятницу.

По данным ведомства, Слепаков "получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан РФ". Слепаков покинул РФ.

"Фонд Карнеги за международный мир распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, направленную на деструктивное идеологическое воздействие на граждан РФ. Дискредитировал деятельность Вооруженных Сил РФ", - говорится в сообщении.

Помимо этого Минюст присвоил статус иноагента мультипликатору Павлу Мунтяну, журналистам Павлу Каныгину и Игорю Яковенко, а также изданию "Агентство", интернет-изданию "Полигон" и объединению "Радужная ассоциация".