Музыкант Семен Слепаков стал фигурантом уголовного дела

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Признанный иноагентом музыкант Семен Слепаков стал фигурантом уголовного дела, сообщает прокуратура Москвы в четверг.

По данным надзорного ведомства, Слепаков был дважды за год привлечен к административной ответственности за нарушение установленного порядка осуществления деятельности иноагента. При этом он продолжал распространять в соцсетях материалы без необходимой по закону маркировки.

"Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган, где в отношении Слепакова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - сообщили в прокуратуре.