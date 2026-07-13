В 2026 году в Москве произошло 28 случаев нападения на контролеров

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - С начала года зафиксировано 28 случаев нападения на контролеров "Организатора перевозок" в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Заммэра привел в качестве примера несколько случаев с контролерами, которые произошли в этом году. Так, в автобусе мать одного из пассажиров использовала его социальную карту для оплаты проезда. Пытаясь избежать штрафа для матери, ее 19-летний сын напал на контролера.

Кроме того, контролер на станции метро "Беломорская" остановила мужчину, который не оплатил проезд. Мужчина повел себя агрессивно и толкнул ее. Эти пассажиры обвиняются по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", расследование ведет столичный Следственный комитет.

По словам Ликсутова, еще по одному случаю Хорошевский районный суд Москвы в конце июня вынес обвинительный приговор. Мужчина-безбилетник хотел избежать штрафа в 5 тыс. руб. и ударил ногой женщину-контролера. В итоге он заплатит штраф за безбилетный проезд и еще 100 тыс. руб. в доход государства.