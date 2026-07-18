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Начато строительство еще двух станций Бирюлевской линии метро

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале строительства станций "Липецкая" и "Лебедянская" Бирюлевской линии столичного метрополитена.

"На обоих участках специалисты создают форшахты и возводят ограждающие конструкции", - написал он в своем канале в Max в субботу.

По его данным, на "Липецкой" ведется вынос инженерных коммуникаций, подготавливается временная автомобильная дорога на период строительства, для возведения "Лебедянской" будет расширена объездная дорога, ведущая на дублер Липецкой улицы.

Завершение строительства первого участка Бирюлевской линии "ЗИЛ - Курьяново" планируется в 2028 году, второй - "Курьяново - Бирюлево" - в 2029-м, уточнил Собянин. Сейчас работы ведутся на восьми из десяти запроектированных станциях линии, на шести из них строительство идет активными темпами, на двух проводятся подготовительные работы, добавил мэр Москвы.

"Новая линия свяжет БКЛ, Троицкую и Замоскворецкую ветки, а также МЦК и Павелецкое направление МЖД", - написал Собянин.

Москва Московский метрополитен Сергей Собянин Липецкая Лебедянская Бирюлевская линия
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