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Собянин сообщил, что 1892 БПЛА летели на Московский регион с 20:30 11 июля по 08:30 18 июля

По его словам, на подлете к Москве за этот период уничтожено 207 беспилотников

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в период с 20:30 11 июля по 08:30 18 июля в направлении Московского региона летели 1892 беспилотника, большая часть из которых была нейтрализована на дальних подступах.

"В период с 20:30 11 июля по 08:30 18 июля в направлении Московского региона летели 1892 беспилотника. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах", - написал он в канале в Мах.

Мэр также сообщил, что на подлете к Москве за данный период было уничтожено 207 БПЛА.

Москва Московский регион Сергей Собянин
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