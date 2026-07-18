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Ограничения входа и выхода возможны на станциях метро вблизи "Лужников"

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Ограничения на вход и выход на станциях метро, расположенных рядом со стадионом "Лужники", возможны в субботу из-за проведения мероприятия, сообщает столичный департамент транспорта в своем канале в Max.

Кроме того, на станции "Спортивная" перед мероприятием южный вестибюль будет работать только для выхода пассажиров, после - только для входа, добавили в дептрансе.

Ранее департамент сообщал об ограничениях движения в районе олимпийского комплекса "Лужники". Согласно открытым данным, 18 июля в "Лужниках" состоится концерт заслуженного артиста РФ Леонида Агутина.

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