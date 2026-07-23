По факту взрыва газа в Егорьевске возбуждено уголовное дело

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В связи со взрывом бытового газа в многоэтажном доме в Егорьевске возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК), сообщили в ГУ СКР по Московской области.

По данным следствия, взрыв газа произошел в квартире на третьем этаже. В МЧС ранее сообщили, что спасены три человека, эвакуированы - еще 28. Областной Минздрав уточнил, что трое пострадавших доставлены бригадами скорой помощи в больницу. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела.