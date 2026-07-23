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Пожарный пострадал в результате взрыва газа в Егорьевске

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - До четырех возросло число пострадавших при взрыва газа в Подмосковье, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава Московской области.

"По обновленной информации, в результате происшествия в Егорьевске пострадал еще один человек - пожарный. Он госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести. Всего на данный момент в результате происшествия госпитализированы четыре человека", - отметили в пресс-службе.

Специалисты продолжают оказывать пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее в четверг подмосковный главк МЧС сообщил, что взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошел в первом микрорайоне Егорьевска, д. 21.

"Произошел хлопок газовоздушной смеси. Возникший в следствие пожар локализован на площади 60 кв. м. Ликвидировано открытое горение. Спасены три человека. Эвакуированы 28 человек", - говорилось в сообщении ведомства.

Минздрав региона уточнил "Интерфаксу", что трое пострадавших доставлены бригадами скорой помощи в больницу.

Позже прокуратура Московской области сообщила о шести пострадавших. "В результате три человека госпитализированы с отравлением угарным газом и ожогами, еще троим жильцам дома помощь оказана на месте", - отметили в пресс-службе ведомства.

Московская область Подмосковье Егорьевск
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