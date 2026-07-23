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Тело погибшего обнаружено в доме в Подмосковье, где взорвался бытовой газ

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Тело погибшего обнаружили в квартире дома в подмосковном Егорьевске, где утром взорвался газ, сообщил глава муниципалитета Дмитрий Викулов.

"Продолжаю информировать о произошедшем ЧП. (...) Из здания эвакуировали 28 человек, в том числе семь детей. К сожалению, после вскрытия квартиры, где произошёл пожар, обнаружено тело погибшего", - написал он в своем канале в Мах.

Он добавил, что жильцы соседних квартир эвакуированы. Развернут пункт временного размещения.

"Доложил о ситуации губернатору Московской области. Будет оказано содействие в проведении срочного ремонта подъезда. В обязательном порядке проверим несущие конструкции и возможность дальнейшей эксплуатации дома", - добавил Викулов.

Ранее в четверг подмосковный главк МЧС сообщил, что взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошел в первом микрорайоне Егорьевска, д. 21.

Пожар был пожар локализован на площади 60 кв. метров, говорилось в сообщении ведомства. "Спасены три человека. Эвакуированы 28 человек", - добавили в главке.

Минздрав региона уточнил "Интерфаксу", что в результате ЧП госпитализированы четыре пострадавших, один из них - пожарный.

Подмосковье Егорьевск
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