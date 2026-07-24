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В Ново-Переделкине началась реставрация дачи Александра Левенсона

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Реставрация дачи книгоиздателя Александра Левенсона, являющейся объектом культурного наследия федерального значения и единственным сохранившимся деревянным зданием, построенным по проекту архитектора Фёдора Шехтеля, началась в Ново-Переделкине, по завершении работ там планируется разместить музей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Началась реставрация дачи А.А. Левенсона - объекта культурного наследия федерального значения в Ново-Переделкине. Это памятник модерна и единственное сохранившееся деревянное здание, над которым работал архитектор Фёдор Шехтель", - написал Собянин в своем канале в Мах в пятницу.

Мэр уточнил, что бывшая дача Левенсона - одноэтажный дом с мансардой, построенный в начале XX века. "Необычный проект похож на павильоны для Русского отдела на Международной выставке в Глазго, над которыми также работал Шехтель. После революции, вплоть до 1980-х годов, в здании в Ново-Переделкине жили по десять семей одновременно. Позже объект долгое время был заброшен, но в 1994-1997 годах его отреставрировали. Спустя почти 30 лет его вновь нужно привести в порядок", - добавил Собянин.

По его словам, специалисты расчистят поверхности стен от старой краски и лаковых покрытий, обработают их защитными составами, приведут в порядок кирпичную кладку цоколя и заменят паклю на бревенчатом срубе. Отдельное внимание будет уделено полихромной росписи на наличниках и флюгеру в виде мифологической птицы Сирин, который венчает крышу.

На прилегающей территории высадят кустарники и небольшие деревья для воссоздания атмосферы дачной жизни начала XX века.

"Все работы будут проводиться под контролем Мосгорнаследия. В здании планируется разместить музей, посвящённый творчеству Фёдора Шехтеля", - добавил мэр.

Москва
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