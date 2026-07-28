Число жалоб москвичей из-за отмены туров и задержек рейсов выросло на 80% в 2026 г.

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Столичное управление Роспотребнадзора сообщило об увеличении на 80% числа жалоб граждан на транспортные и туристские услуги в первом полугодии 2026 года по сравнению с тем же периодом прошлого года, они связаны с отменой туров, задержкой рейсов, массовой сдачей билетов.

"В первом полугодии 2026 года (...) по вопросам защиты прав потребителей количество обращений составило 40 963 - на 35% больше, чем в аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства во вторник.

Роспотребнадзор указал наиболее значимые изменения по таким категориям, как транспортные и туристские, образовательные, финансовые, медицинские услуги, розничная торговля и другие.

Так, значительный рост жалоб на 80% на транспортные и туристские услуги связан с задержкой рейсов, массовой сдачей билетов и отменой туров.

Количество жалоб на образовательные услуги увеличилось на 36%. По результатам рассмотрения обращений судом удовлетворен 101 иск на общую сумму 8,9 млн руб., сообщили в ведомстве.

Впервые за последние несколько лет наблюдается рост жалоб граждан на 49% на услуги страхования, а также рост жалоб на банковские услуги на 28%, отмечается в сообщении.

В Роспотребнадзоре заявили, что количество обращений по вопросам санитарного законодательства составило 15 507 - на 7% больше аналогичного периода прошлого года. Наиболее частые жалобы: на шум (рост на 6%), на содержание территорий (рост на 57%) и на качество питьевой воды и питьевого водоснабжения (рост на 28%).

Всего в первом полугодии 2026 года в столичное управление Роспотребнадзора поступило 56 900 обращений от граждан. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество обращений увеличилось на 25%.