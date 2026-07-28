Мэрия Москвы предупредила о ливнях с грозами до конца дня

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Москве в ближайшие часы и до конца дня местами возможны ливни и грозы, предупредил комплекс городского хозяйства со ссылкой на прогноз синоптиков.

При грозе возможно усиление ветра до 15 метров в секунду.

В мэрии напомнили, что в непогоду не стоит укрываться и парковаться под деревьями и шаткими конструкциями.

До этого ГУ МЧС по столице предупреждало, что с 14 до 16 часов в городе возможна жара до 30-31 градуса.

Гидрометцентр прогнозировал, что в среду будет похолодание и дожди.