Аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили работу

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Временные ограничения сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщили в Росавиации во вторник.

"Аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Мах.

Ранее Росавиация заявляла, что Домодедово начал принимать и отправлять самолеты по согласованию с соответствующими органами, а для Жуковского ввели ограничения на работу.