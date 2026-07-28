Ветер повалил деревья в Москве

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Деревья повалены в Москве ветром, которым сопровождается начавшийся во вторник ливень, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"В городе идёт мощный ливень, фиксируются сильные порывы ветра. По экстренному предупреждению метеорологов, в ближайшие часы в столице будет идти сильный ливень, возможен град, усиление ветра до 15-20 м/с. В результате порывов ветра фиксируются случаи падения деревьев и повреждения конструкций", - говорится в сообщении пресс-службы.

По информации пресс-службы, для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток", бригады и откачивающая техника инженерных и коммунальных компаний; на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

"Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Если это невозможно, быть предельно внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении личным транспортом - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - сказали в пресс-службе.