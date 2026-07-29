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Движение на Садовом кольце в Москве перекроют 1 августа из-за Ночного велофестиваля

Подъезд к ряду объектов на Садовом кольце будет временно недоступен

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Департамент транспорта Москвы предупредил о временном ограничении движения 1 августа на Садовом кольце из-за Ночного велофестиваля и велогонки "Вечернее Садовое кольцо".

"1 августа будет временно закрыто движение на Садовом кольце в связи с проведением Ночного велофестиваля и велогонки "Вечернее Садовое кольцо", - говорится в сообщении, размещенном в канале департамента в мессенджере Max в среду.

В частности, движение будет закрыто 1 августа с 00:01 до 23:59 в проезде Девичьего Поля от Зубовской улицы до улицы Плющихи; 1 августа с 15:00 до 01:00 2 августа на Садовом кольце, на Зубовской улице от проезда Девичьего Поля до Садового кольца; 1 августа с 17:00 до окончания мероприятия на улице Большая Пироговская от улицы Еланского до Зубовской улицы.

Кроме того, будет ограничено движение по одной полосе в каждом направлении 1 августа с 00:01 до 17:00 на Зубовской улице от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы и на Большой Пироговской улице от улицы Еланского до Зубовской улицы; 31 июля с 16:00 до 23:59 и 2 августа с 00:01 до 05:00 в проезде Девичьего Поля от Зубовской улицы до улицы Плющихи.

Парковка будет временно запрещена 30 июля с 00:01 на участках Зубовской и Большой Пироговской улиц; 31 июля с 00:01 на всех участках, где будут действовать временные ограничения движения; 31 июля с 16:00 до 23:59 и 2 августа с 00:01 до 05:00 в проезде Девичьего Поля от Зубовской улицы до улицы Плющихи.

Как сообщается на портале мэра и правительства Москвы, в период проведения мероприятий нельзя будет подъехать к некоторым городским объектам со стороны Садового кольца. В их числе Парк Горького, парк искусств "Музеон", Театр сатиры, Театр кукол имени С.В. Образцова, театр имени Моссовета, Концертный зал имени П. И. Чайковского, Московский международный дом музыки, Курский и Павелецкий вокзалы.

Будет также перекрыт проезд к НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, детской городской клинической больнице имени Н.Ф. Филатова, НИИ глазных болезней имени Гельмгольца, торгово-развлекательному комплексу "Атриум", торгово-развлекательному центру "Павелецкая Плаза" и ТЦ "Смоленский Пассаж".

"В этом году программа второго Ночного велофестиваля вновь объединит музыку, свет и спорт. Такие заезды давно стали большим городским праздником, который привлекает опытных велосипедистов и тех, кто только открывает для себя активный образ жизни", - сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что на мероприятии запланированы концерт приглашенной группы, экстрим-шоу, розыгрыши призов и интерактивные зоны для гостей.

Москва
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