В Москве на выходные прогнозируют тридцатиградусную жару

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Москве с пятницы начнет теплеть, а в выходные возможна жара до 30 градусов, в начале следующей недели жаркая погода сохранится, максимальная температура будет доходить до плюс 28, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"В ночь на пятницу местами еще возможен кратковременный дождь. А днем он будет только на востоке области, в Москве без осадков. И температура ночью в Москве плюс 15 - 17, по области плюс 12 - 17. А днем в Москве плюс 24 - 26, по области плюс 22 - 27. Затем циклон нас покинет со своими северными ветрами. К нам распространяется с запада гребень антициклона, его центр будет чуть южнее находиться. Это тропический гребень, очень теплый, поэтому мы ждем повышения температуры. И именно он обеспечит нам такой высокий температурный фон и хороший прогрев воздуха", - сказала она.

Дневная температура будет повышаться. В субботу ночью будет плюс 14 - 16, а днем 28 - 30 градусов, по области плюс 25 - 30 градусов. Днем и ночью обойдется без осадков. В воскресенье ночная температура будет в диапазоне плюс 15 - 17, по области плюс 7 - 12, днем прогнозируется плюс 29 - 31, по области плюс 27 - 32.

"Днем в воскресенье нас заденет атмосферный фронт, который будет принадлежать северному циклону, и с ним может пройти кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра возможны до 15 м/с", - уточнила Макарова.

В понедельник и вторник влияние на Москву вновь будет оказывать антициклон, будет переменная облачность, без осадков, температура ночью плюс 13 - 18, днем плюс 23 - 28.

"Жара немножко спадёт, но будет все равно очень тепло", - добавила Макарова.