В московском регионе прогнозируют ослабление жары на следующей неделе

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В московском регионе на следующей неделе прогнозируется постепенное ослабление жары, после 30-градусной температуры в ближайшие выходные к следующим выходным похолодает до плюс 19 - 24 градусов, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Циклон будет идти от юга Балтийского моря на северо-восток, но его атмосферный фронт нас заденет. В теплом секторе в воскресенье температура успеет повыситься до плюс 29 - 31, по области до плюс 27 - 32 градусов. Но в зоне холодного атмосферного фронта местами пойдут кратковременные дожди. Они еще прогнозируются у нас в понедельник. И в понедельник начнется постепенное понижение температуры. Сначала это будет выглядеть как спад жары", - сказала она.

В понедельник температура в московском регионе будет плюс 24 - плюс 29, во вторник, среду и четверг столбики термометров днем будут показывать плюс 23 - 28. Ночная температура в понедельник будет плюс 17 - 19, во вторник и среду - плюс 12 - 17, в четверг - плюс 15 - 20. Во вторник ожидается погода без осадков, в среду и четверг прогнозируется небольшой кратковременный дождь.

"Всё-таки эта атмосферная ложбина с северо-запада будет продолжать оттеснять гребень тепла на юго-восток, а к нам будет поступать и распространяться свежий воздух с северо-запада. Поэтому пока мы видим постепенное понижение температуры", - добавила Макарова.

В пятницу и следующие выходные также местами сохранятся кратковременные осадки, температура понизится. Ночная температура будет плюс 11 - 16, днем в пятницу плюс 21 - 26, в выходные - плюс 19 - 24.