Сильный дождь и гроза ожидаются в четверг в Московской области

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Сильный дождь, гроза и ветер с порывами до 15 м/с ожидаются местами в Московской области в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца дня, сообщила пресс-служба управления МЧС по региону.

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 21 часа 30 июля в отдельных районах Московской области ожидается сильный дождь, местами ливень, гроза, ветер при грозе с порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в Max.

МЧС рекомендует быть осторожными во время непогоды и соблюдать правила безопасности.