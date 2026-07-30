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Сильный дождь и гроза ожидаются в четверг в Московской области

Сильный дождь и гроза ожидаются в четверг в Московской области
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Сильный дождь, гроза и ветер с порывами до 15 м/с ожидаются местами в Московской области в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца дня, сообщила пресс-служба управления МЧС по региону.

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 21 часа 30 июля в отдельных районах Московской области ожидается сильный дождь, местами ливень, гроза, ветер при грозе с порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в Max.

МЧС рекомендует быть осторожными во время непогоды и соблюдать правила безопасности.

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