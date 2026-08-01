Ночной велофестиваль в Москве перенесли

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил о переносе Ночного велофестиваля, который должен был пройти 1 августа, на другую дату.

"Уважаемые участники Ночного велофестиваля! В связи с непредвиденными обстоятельствами Ночной велофестиваль переносится на другую дату. Приносим свои извинения. О новой дате мероприятия сообщим в наших официальных каналах. Следите за обновлениями", - говорится в телеграм-канале департамента в субботу вечером.