СКР устанавливает точное число погибших и пострадавших при взрыве в Москве

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Столичные следователи устанавливают количество погибших и пострадавших в ресторане в Москве, в котором произошел взрыв, сообщили в московском управлении Следственного комитета России.

"Точное количество погибших и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении в канале СКР в Max.

В ведомстве добавили, что "в связи с инцидентом, произошедшим в здании на Кудринской площади в городе Москве, на месте работают следователи и криминалисты".

"В настоящее время проводится осмотр места происшествия", - сообщили в управлении.

Ранее сообщалось о взрыве в кафе в районе Кудринской площади в центре столицы, трое погибли, 15 пострадали