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На станциях метро вблизи стадиона ''Лужники" возможны ограничения

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта информирует горожан о возможных ограничениях входа и выхода ближайших к стадиону ''Лужники" станций метро в связи с проведением мероприятия в воскресенье.

На ближайшей к стадиону станции "Спортивная" перед мероприятием южный вестибюль будет работать только для выхода пассажиров, после - только для входа, сказали в дептрансе.

Ранее в департаменте сообщали, что движение в районе "Лужников" будет временно ограничено 2 августа в связи с проведением концерта.

Москва Лужники
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