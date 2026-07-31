Ряд улиц перекроют 2 августа в районе "Лужников" из-за концерта

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Движение в районе "Лужников" будет временно ограничено 2 августа в связи с проведением концерта, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Так, движение будет закрыто с 08:00 до окончания мероприятия - на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора; с 20:00 до окончания мероприятия - на участках улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой, в Проектируемом проезде № 2309.

На всех участках ограничений 2 августа с 00:01 до окончания мероприятия будет запрещена парковка.

Согласно открытым данным, 2 августа в "Лужниках" состоится концерт певца Вани Дмитриенко.