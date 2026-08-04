Расписание пригородных поездов нескольких направлений МЖД изменится в августе

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - График движения пригородных поездов Казанского, Курского, Рижского, Киевского, Горьковского направлений, второй и четвертой линий Московских центральных диаметров (МЦД-2/4) поменяется в некоторые числа августа в связи с работами по развитию инфраструктуры, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Расписание некоторых пригородных поездов Казанского, Курского и Рижского направлений, в том числе МЦД-2, Киевского и Горьковского направлений, в том числе МЦД-4, изменится с 3 августа в связи с работами по развитию инфраструктуры на станции "Столбовая", "Люблино", "Царицыно", "Перерва", "Щербинка", "Каланчевская", а также на перегоне "Шатура-Кривандино", - говорится в сообщении.

Так, технологические "окна" на станции "Столбовая" Курского направления назначены 3-7, 10-11, 17-18 августа с 19:50 до 5:50 следующего дня. В связи с этим в расписание внесены существенные корректировки: у некоторых поездов изменится время отправления или прибытия, количество остановок, ряд электричек проследует по укороченным маршрутам, несколько поездов временно выведены из расписания.

Для обеспечения транспортной доступности двум поездам продлен маршрут на участке "Львовская-Серпухов", еще одному - на участке "Чехов-Серпухов", назначено четыре поезда на участках "Курьяново-Львовская", "Подольск-Новоиерусалимская", "Серпухов-Столбовая" и в обратном направлении, отмечается в сообщении.

Кроме того, на перегоне "Подольск - Люблино-Сортировочное Северное" Курского направления работы будут проводиться в период с 5 по 9, 16-19, 21-23, 30-31 августа в интервале между 00:00 до 5:00. В этот период будут продолжены работы по развитию инфраструктуры на станциях "Люблино", "Царицыно", "Перерва", "Щербинка". В связи с этим у некоторых поездов изменится время отправления или прибытия, несколько электричек проследуют по укороченным маршрутам, два поезда выведены из расписания.

Помимо этого, на перегоне "Шатура - Кривандино" Казанского направления ремонтные работы запланированы на 5, 8, 12 и 15 августа в дневные часы с 10:30 до 14:30. На период "окна" движение на участке будет организовано по соседнему пути. В связи с этим у нескольких поездов изменится время отправления или прибытия, количество остановок, шесть поездов проследуют по укороченным маршрутам.

Как сообщили в МЖД, на станции "Каланчевская" технологические "окна" назначены 7-9 августа с 00:45 до 5:45. На время работ временно будет закрываться участок первого пути, движение организуется по соседним путям, что отразится на расписании: у некоторых поездов изменится время отравления или прибытия, а также количество остановок на маршруте.