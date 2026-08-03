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В Москве к середине недели жара усилится

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В Москве в четверг и пятницу жара усилится, по предварительному прогнозу Гидрометцентра, до плюс 32 градусов.

"Погода на неделе будет сначала во власти антициклона из района Балтики. Постепенно он займет Центральный регион Европейской России, в том числе будет определять погоду в Москве и области. Разрушение антициклона в своей северной части и влияние северо-западного циклона усилит жару, но во второй половине недели могут пройти кратковременные дожди", - сообщили в Гидрометцентре.

Снижение температуры ожидается в выходные.

Во вторник, 4 августа, ночная температура прогнозируется около плюс 11 градусов, а днем будет плюс 26-28 градусов и без осадков. В среду, 5 августа, ночью будет около плюс 16, днем снова установится сильная жара, воздух прогреется до плюс 30, будет переменная облачность и без осадков.

В четверг и пятницу, 6 и 7 августа, ночью около 17-18 градусов, днем до плюс 32, местами кратковременный дождь.

В связи с высокой температурой Гидрометцентр объявил экстренное предупреждение - 5-7 августа в дневные часы в Москве ожидается

По предварительному прогнозу, в субботу, 8 августа, ночью около плюс 16, днем жара чуть спадет, будет до плюс 28, облачно с прояснениями и кратковременный дождь. В воскресенье, 9 августа, ночная температура будет около плюс 16, а днем не выше плюс 26.

Гидрометцентр Балтика Москва
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