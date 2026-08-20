Экспозиция к 60-летию Чебурашки открылась в Москве

Фото: пресс-служба

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Экспозиция с коллекцией уникальных арт-объектов и лимитированными фигурками Чебурашки, посвященная 60-летию персонажа, открылась на выставке "Super Toys. Летний сезон" в Москве, сообщили в пресс-службе "Союзмульфильма" в четверг.



Там уточнили, что проект развернут в зале коллабораций, и он представляет из себя редкие коллекционные фигурки и эксклюзивные арт-объекты из частных коллекций; экспонаты относятся к предметам современного искусства и выполнены профессиональными художниками, среди которых, например, работа, созданная в 2021 году в Лос-Анджелесе американским скульптором Ириной Дэйлин.



В рамках данной экспозиции посетители увидят коллекцию фигурок "Чебуарт", созданных участниками одноименной платформы, подчеркнули в пресс-службе.



"Среди представленных работ RIKI TOYS: "Чебу Сатиновая роза", "Чебу Травяное свечение", "Чебу Ваниль", "Чебу Глубокий космос", "Чебу Рассвет" и "Чебу Весенний росток": каждая фигура представляет собой авторскую интерпретацию образа Чебурашки в собственной эстетике и цветовой гамме", - сообщили в "Союзмульфильме".



Там отметили, что особое место на экспозиции занимает фигура "Чебу Гена, не горюй" из коллекции RIKI TOYS.



Увидеть экспонаты можно будет до 30 сентября, добавили в пресс-службе.