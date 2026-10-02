Сотрудник полиции погиб в Подмосковье при задержании подозреваемого

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Полицейский погиб в Подмосковье при задержании вооруженного мужчины, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"1 октября текущего года сотрудники полиции, находясь при исполнении служебных обязанностей, производили задержание местного жителя в частном доме в деревне Паново Наро-Фоминского городского округа, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков", - говорится в сообщении в MAX-канале СКР в пятницу.

По данным ведомства, "в ходе задержания злоумышленник применил огнестрельное оружие, в результате чего ранение получил один из полицейских". "От полученных травм впоследствии он скончался. Ответным огнем нападавший был ликвидирован", - говорится в сообщении.

В СКР отметили, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконного хранения оружия (ст. 317 УК РФ, ст. 222 УК РФ).