Летняя погода прогнозируется в Москве на этой неделе

Местами возможны кратковременные дожди, заявили в Гидрометцентре

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Летняя погода с температурой до плюс 27 градусов прогнозируется в Москве в течение этой недели, местами возможны кратковременные дожди, сообщила в понедельник "Интерфаксу" ведущий научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

"Ну вот сегодня местами кратковременный дождь, 23-25 градусов. Завтра ночью преимущественно без осадков, 10-15. В Москве - 12-14. Днем местами кратковременный дождь, 24-26", - сказала синоптик.

Она также уточнила, что в среду, 19 августа, прогнозируется кратковременный дождь и местами гроза; в Москве столбики термометров покажут плюс 15-17 градусов, по области - плюс 13-18.

"Примерно так же будет и в четверг. Кратковременный дождь, облачно с прояснениями. Но ночью уже похолоднее: плюс 10-12 в Москве, по области - 10-14. Днем около 20, по области - 17-22", - отметила собеседница агентства.

В пятницу, 21 августа, Паршина пообещала местами кратковременный дождь; днем температура достигнет 20-25 градусов, ночью снизится до 10-14. В субботу тоже будет небольшой дождь, ночью - 10-15, днем - 22-27.

По ее словам, дожди и прохлада придутся на середину недели - среду и четверг, а уже к выходным в Москву вернется летнее тепло до плюс 27 градусов. Похолодание 20 августа будет кратковременным и незначительным - температура опустится всего на два градуса ниже нормы.

"Пока еще погода летняя сохраняется", - сказала Паршина.