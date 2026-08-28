В Подмосковье по делу об убийстве мальчика задержаны две девочки-подростка

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В деревне Кабаново Орехово-Зуевского городского округа нашли тело убитого мальчика, по делу о его убийстве задержаны двое несовершеннолетних, сообщил подмосковный главк СКР.

"Следствием выясняются причины и условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления несовершеннолетними", - сказано в сообщении.

Тело мальчика с признаками насильственной смерти нашли 28 августа в заброшенном помещении, сообщает региональная прокуратура. Задержаны две девочки подросткового возраста, суд скоро определит им меру пресечения.

Орехово-Зуевская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела.