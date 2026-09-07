Замначальника подмосковной полиции задержали по делу о хищении топлива

Также задержаны глава совета директоров "Евротранса" и трое топ-менеджеров компании

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В МВД РФ заявили о выявлении фактов хищения моторного топлива, принадлежащего подмосковному главку полиции.

"Сотрудниками служб собственной безопасности, экономической безопасности и следственных органов МВД России были получены сведения о причастности к преступлению организованной группы в составе председателя совета директоров ПАО "Евротранс" Игоря Мартышова, а также троих подчиненных ему топ-менеджеров при участии заместителя начальника Главного управления МВД России по Московской области - начальника тыла генерал-майора внутренней службы Сергея Малькова", - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем канале в Max.

По ее словам, также по делу проходят начальник Центра хозяйственного и сервисного обеспечения (ЦХиСО) ГУ МВД России по Московской области полковник Алексей Суяров и глава отдела ЦХиСО подмосковного главка подполковник Анна Левина.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Растрата в особо крупном размере). Расследованием занимается Следственный департамент МВД России.

Волк уточнила, что трое топ-менеджеров ПАО "Евротранс" уже заключены под стражу. Мальков, Суяров и Левина уволены из органов внутренних дел.

"В настоящее время они, а также Мартышов задержаны. Следствие ходатайствует о заключении их под стражу", - сказала Волк.

Как отметила представитель МВД, устанавливаются обстоятельства и соучастники преступной деятельности, а также иные потерпевшие.

"ЕвроТранс" находится на втором месте по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС Москвы и Московской области. Всего компании принадлежат 57 автозаправочных комплексов "Трасса", парк бензовозов, нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика-кухня по производству продукции для собственных кафе, а также четыре ресторана площадью 800 кв. м каждый.

Мартышов является мажоритарным акционером "ЕвроТранса": согласно последнему опубликованному списку аффилированных лиц, его доля в УК компании составляет 44,1%.