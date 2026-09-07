Падение акций ПАО "ЕвроТранс" достигло 6% на новостях о задержании председателя СД и трех топ-менеджеров

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Падение акций ПАО "ЕвроТранс" в ходе торгов на Московской бирже в понедельник достигло 6% (до 28,5 рубля за штуку) на новостях о задержании председателя совета директоров и еще троих топ-менеджеров компании по подозрению в хищении ведомственного топлива. При этом активность торгов данными ценным бумагами на бирже очень низкая - всего 25,3 млн рублей по данным на 15:05.

В МВД РФ сообщили о выявлении фактов хищения моторного топлива, принадлежащего подмосковному главку полиции. "Сотрудниками служб собственной безопасности, экономической безопасности и следственных органов МВД России были получены сведения о причастности к преступлению организованной группы в составе председателя совета директоров ПАО "ЕвроТранс" Игоря Мартышова, а также троих подчиненных ему топ-менеджеров при участии заместителя начальника Главного управления МВД России по Московской области - начальника тыла генерал-майора внутренней службы Сергея Малькова", - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем канале в Max.

По ее словам, также по делу проходят начальник Центра хозяйственного и сервисного обеспечения (ЦХиСО) ГУ МВД России по Московской области полковник Алексей Суяров и глава отдела ЦХиСО подмосковного главка подполковник Анна Левина.

Волк уточнила, что трое топ-менеджеров ПАО "ЕвроТранс" уже заключены под стражу. Мальков, Суяров и Левина уволены из органов внутренних дел. "В настоящее время они, а также Мартышов задержаны. Следствие ходатайствует о заключении их под стражу", - сказала Волк.

Аналитики отмечают, что снижение акций "ЕвроТранс" наблюдается с самого начала торгов 7 сентября, чему в немалой степени способствовали сообщения о том, что компания допустила фактические дефолты по всем десяти выпускам облигаций, обращающихся на бирже. Первый дефолт был раскрыт компанией 5 августа, последние - вечером в пятницу, 4 сентября. Таким образом, в дефолте на данный момент находятся все выпуски биржевых и "зеленых" бондов оператора сети АЗС.

После череды технических дефолтов, из которых компании удавалось выходить, "ЕвроТранс" 5 августа подтвердил наступление первого фактического - по выпуску биржевых облигаций серии БО-001Р-09. Из общей суммы этого купона эмитент сумел до окончания периода техдефолта выплатить 19%, по оставшейся части в размере 33,3 млн рублей был зафиксирован дефолт. После этого еще девять выпусков эмитента ушли в фактический дефолт. Московская биржа с 6 августа перевела все 10 выпусков облигаций "ЕвроТранса" в режим торгов "Д", который предназначен для дефолтных эмитентов.

Ситуация осложняется тем, что эмитенту предъявлены крупные судебные иски, совокупный объем которых перевалил за 37 млрд рублей. Во второй половине июля акционерный банк "Россия" сообщил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ПАО "ЕвроТранс" банкротом. В августе стало известно, что с таким же заявлением в суд планирует обратиться Сбербанк.