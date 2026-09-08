Прощание с артисткой Ниной Поповой пройдет 10 сентября в Театре Пушкина

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Прощание с заслуженной артисткой РСФСР Ниной Поповой состоится в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина в четверг, сообщили в пресс-службе театра.

"Прощание с Ниной Георгиевной Поповой состоится 10 сентября с 10:00 до 11:30 в фойе Театра Пушкина. Вход с Богословского переулка", - говорится в сообщении.

Попова, прослужившая 60 лет в Театре Пушкина, скончалась на 82 году жизни 7 сентября. Попова родилась 20 марта 1945 года в Бугульме (Татарская АССР). В 1966 году она окончила Школу-студию МХАТ и сразу была принята в труппу театра имени Пушкина.

Среди заметных ролей Поповой на сцене - Зоя в спектакле "Метель", Нази в постановке "Дуэль", Ольга в "Обломове", Груня в "Разорванном рубле", Капа в "Аленьком цветочке", Беатриче Флора в "Легенде о Паганини" и Миссис Бойл в "Мышеловке". В кино актриса дебютировала в 1968 году ролью Ирины в фильме "Нейтральные воды". Широкую известность Поповой принесла роль Жени Якушевой в первом советском телесериале "День за днём" (1971-1972).