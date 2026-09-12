Садовое кольцо снова открыто для движения транспорта

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Садовое кольцо вновь открыто для движения автотранспорта после ограничений, введенных для проведения Московского осеннего велофестиваля, сообщает в субботу столичный департамент транспорта.

"Движение открыто на Садовом кольце в каждом направлении", - говорится в сообщении дептранса, опубликованном в мессенджере Max.

Ранее департамент предупреждал о временном ограничении движения для транспорта на Садовом кольце, а также ряде улиц в центре и на западе Москвы в субботу в связи с проведением Московского осеннего велофестиваля, а также велогонок "Москва" и "Россия".