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В 2026 году в Москве произошло 619 ДТП с участием мотоциклистов

В 2026 году в Москве произошло 619 ДТП с участием мотоциклистов
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Фото: Агентство "Москва"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В Москве зафиксировали порядка 620 ДТП с участием мотоциклистов за восемь месяцев текущего года, это на 2% меньше, чем за такой же период 2025 года, сообщил "Интерфаксу" заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Мотосезон подходит к концу, и с наступлением осени мотоциклистам необходимо учитывать изменение дорожных условий. В это время особенно важно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования. За восемь месяцев 2026 года в Москве произошло 619 ДТП с участием мотоциклистов - на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Ликсутов.

По его словам, при этом несоблюдение ПДД остается одной из основных причин таких происшествий.

Заммэра отметил, что осенью мокрый асфальт и опавшие листья снижают сцепление шин с дорогой и увеличивают риск ДТП.

Ликсутов рекомендует мотоциклистам не превышать скорость и учитывать погодные условия, соблюдать безопасную дистанцию, правила перестроения и очередность проезда, а также избегать резких маневров, использовать защитную экипировку и перед поездкой проверять техническое состояние мотоцикла.

Москва Максим Ликсутов
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